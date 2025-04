Puntomagazine.it - Papa Francesco incontra Re Carlo e Camilla: cordialità, doni e un volto segnato dalla fatica

Un incontro die simbolismo:accoglie ree la reginacon calore nonostante lafisicaCittà del Vaticano – Un incontro atteso e simbolico, quello avvenuto ieri pomeriggio a Casa Santa Marta trae i reali britannici, reIII e la regina. La Sala Stampa vaticana ha diffuso questa mattina una foto ufficiale dell’incontro: un’immagine che racconta molto, oltre le parole.Il Pontefice, seduto in poltrona, appare visibilmente provato: sorridente, con un’espressione stanca e sofferente, segni evidenti di un momento di salute delicato. Eppure, ilha voluto comunque ricevere i sovrani con calore, mantenendo la consueta disponibilità che lo contraddistingue, anche in una fase in cui le sue condizioni fisiche sono motivo di attenzione.