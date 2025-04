Framework Laptop 12 | aperti i preordini mondiali tranne in USA per colpa dei dazi di Trump

Framework. Il primo 2-in-1 con schermo touch e stilo. La politica dei dazi americana ha però costretto Framework a sospendere i preordini in USA anche per il rocambolesco cambio di rotta di Trump.

