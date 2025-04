Trespidi | Degrado e insicurezza in via Manfredi e dintorni

Manfredi e le strade vicine stanno vivendo una situazione di forte Degrado e trascuratezza, soprattutto nei piccoli dettagli urbani, che però fanno la differenza per chi abita lì ogni giorno. Sono stato contattato da diversi cittadini della zona che mi hanno chiesto di esortare la Giunta. Ilpiacenza.it - Trespidi: «Degrado e insicurezza in via Manfredi e dintorni» Leggi su Ilpiacenza.it «Viae le strade vicine stanno vivendo una situazione di fortee trascuratezza, soprattutto nei piccoli dettagli urbani, che però fanno la differenza per chi abita lì ogni giorno. Sono stato contattato da diversi cittadini della zona che mi hanno chiesto di esortare la Giunta.

Trespidi: «Degrado e insicurezza in via Manfredi e dintorni». Degrado e insicurezza in vicolo Cortazza, Trespidi: | "Il Comune intervenga". Piazza Borgo, Trespidi: “Giunta ferma di fronte a insicurezza e degrado”. VO2 Team Pink protagonista tra Veneto e Toscana: un podio e diversi piazzamenti. Il Comune stanzia 170mila euro per ripulire la baraccopoli di via Nino Bixio. Nuovi istituti comprensivi a Piacenza, ok unanime alla "rivoluzione scolastica". Ne parlano su altre fonti

Trespidi: «Degrado e insicurezza in via Manfredi e dintorni» - «Via Manfredi e le strade vicine stanno vivendo una situazione di forte degrado e trascuratezza, soprattutto nei piccoli dettagli urbani, che però fanno la differenza per chi abita lì ogni giorno. Son ... (ilpiacenza.it)

Via Locati, Trespidi: «Degrado e bici rubate» - Il consigliere: «Da anni dietro al parcheggio Unieuro ci sono bici arrugginite, distrutte, di dubbia provenienza» ... (ilpiacenza.it)

“Non può essere terra di nessuno”, Trespidi (Liberi) denuncia il degrado in via Locati - “Via Locati non può essere terra di nessuno. Da anni dietro al parcheggio Unieuro ci sono bici arrugginite, distrutte, di dubbia provenienza. Una è ... (piacenzasera.it)