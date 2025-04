Figlio tolto alla madre naturale quasi 30 anni fa a Torino la ritrova | l' incontro sulle rive del lago di Candia Canavese

lago di Candia Canavese la vicenda di Marco, un 28enne di Savigliano (Cuneo) che da un anno cercava la madre naturale da cui era stato separato, insieme al suo fratello gemello, poco dopo la nascita. Aveva vissuto i primi mesi all'ex orfanotrofio di. Torinotoday.it - Figlio tolto alla madre naturale quasi 30 anni fa a Torino la ritrova: l'incontro sulle rive del lago di Candia Canavese Leggi su Torinotoday.it Si è conclusa a inizio aprile 2025 in riva aldila vicenda di Marco, un 28enne di Savigliano (Cuneo) che da un anno cercava lada cui era stato separato, insieme al suo fratello gemello, poco dopo la nascita. Aveva vissuto i primi mesi all'ex orfanotrofio di.

Ne parlano su altre fonti

