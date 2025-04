Roma va a fuoco abitazione ad Albano | morto un 69enne

Tragedia nella mattinata del 10 aprile in Italia: i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 6, in via Firenze ad Albano laziale (Roma), per un incendio di una abitazione al piano terra di una palazzina di due piani. All'arrivo dei soccorritori, è stata tratta in salvo una donna di 39 anni, trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 per una forte intossicazione.Leggi anche: Mario Giordano prende in giro l'Europa sui dazi: "Spezzeremo le reni a Trump con il filo interdentale"Purtroppo, però, il bilancio dell'incidente si è rivelato comunque drammatico: all'interno dell'appartamento è stato trovato il corpo senza vita e ormai bruciato del padre 69enne. Una volta terminato lo spegnimento, l'abitazione è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le indagini.

