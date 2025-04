Dazi Tajani e il rafforzamento dell’export italiano | Punteremo su Asia India e America latina

"Con o senza dazi dobbiamo continuare a lavorare sull'export", ha spiegato il titolare della Farnesina, confermando i prossimi viaggi in Giappone, India e Messico proprio per rafforzare i legami strategici e commerciali che questi Paesi hanno con il nostro

