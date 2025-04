Mistermovie.it - Justin Bieber esplode contro i paparazzi: “Pensate solo ai soldi, non alle persone”, il video

Era un pomeriggio come tanti a Palm Springs, esembrava semplicemente voler godersi una pausa tranquilla. Mentre camminava per le vie della città e si fermava a prendere un caffè, l’artista è stato avvicinato da un gruppo di, che gli hanno rivolto un cortese “buongiorno”. Ma la reazione del cantante è stata tutto fuorché serena., ilhttps://youtu.be/KP4JQ6x6GoURabbia e parole fortiVisibilmente irritato,si è rivolto ai fotografi con toni duri e senza mezzi termini. "No, ma quale buongiorno?!, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. Isono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani", ha dichiarato, accusando i presenti di pensareal profitto. Un attacco diretto, che ha lasciato poco spazio all’interpretazione e ha fatto rapidamente il giro dei social.