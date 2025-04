Carburanti | ribassi sui prezzi di benzina e diesel da Eni e Tamoil

Carburanti proseguono i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, come pure il calo delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di due centesimi al litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,754 euro al litro (-4 millesimi, compagnie 1,756, pompe bianche 1,747), diesel self service a 1,651 euro al litro (-5, compagnie 1,655, pompe bianche 1,641).

