A Firenze il progetto ' Osservatorio nazionale dei diritti civili

Firenze, 10 aprile 2025 - "Un'altra storia. Ugo De Vita racconta Ustica. Omaggio alle vittime della strage". Questo l'evento di lettura teatrale e impegno civile che inaugura sabato prossimo alle 17 nella Sala d'Arme di PalazzoVecchio a Firenze il progetto 'Osservatorio nazionale dei diritti civili per il teatro e le arti'. L'iniziativa è stata presentata oggi dal consigliere comunale Luca Milani ed da Ugo De Vita. Riguardo a Ustica Milani evidenzia come sia "un episodio ancora oscuro. Uno dei tanti che ha interessato il nostro Paese. Lo stato di Diritto sia applicato sempre e dovunque. All'iniziativa di sabato abbiamo invitato anche la presidente nazionale dell'associazione delle vittime Daria Bonfietti perché vorremmo accendere ancora una volta un faro affinché la vicenda non si chiuda".

