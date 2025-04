Auto noleggiate per simulare incidenti in 6 salvati dalla prescrizione

Auto e denunciavano falsi incidenti per truffare l’assicurazione: in 6 salvati dalla prescrizione dopo 15 anni. I fatti a Perugia, con i sinistri fake simulati nella provincia di Caserta.Come riporta PerugiaToday, gli imputati erano accusati di “aver costituito un'associazione. Casertanews.it - Auto noleggiate per simulare incidenti, in 6 salvati dalla prescrizione Leggi su Casertanews.it Noleggiavanoe denunciavano falsiper truffare l’assicurazione: in 6dopo 15 anni. I fatti a Perugia, con i sinistri fake simulati nella provincia di Caserta.Come riporta PerugiaToday, gli imputati erano accusati di “aver costituito un'associazione.

