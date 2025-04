Borsa | Milano +8% rialzi a due cifre per molti titoli

titoli riescono ad entrare in contrattazione. L'indice Ftse Mib avanza dell'8,1% con rialzi a doppia cifra per molti titoli: Prysmian sale del 14,4%, Stm del 12,5%, Stellantis del 12% mentre tra le banche Unicredit, Intesa e Mps segnano rimbalzi superiori al 10%. Quotidiano.net - Borsa: Milano +8%, rialzi a due cifre per molti titoli Leggi su Quotidiano.net Piazza Affari preme sull'acceleratore mentre tutti iriescono ad entrare in contrattazione. L'indice Ftse Mib avanza dell'8,1% cona doppia cifra per: Prysmian sale del 14,4%, Stm del 12,5%, Stellantis del 12% mentre tra le banche Unicredit, Intesa e Mps segnano rimbalzi superiori al 10%.

