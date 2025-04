Chieti al Santissima Annunziata una storia che commuove | dal dolore alla speranza grazie a una donazione

Leggi su Citypescara.com

Arrivato in condizioni disperate in rianimazione per un’emorragia cerebrale, l’uomo è morto poche ore dopo il ricovero. In vita aveva espresso la volontà di donare gli organi, dichiarazione registrata ufficialmente presso il Comune. Un’intenzione onorata dal personale dell’ospedale teatino, che ha seguito tutte le procedure previste in questi casi: dopo la diagnosi di morte encefalica e le verifiche del Collegio tecnico, è stato avviato il processo di prelievo.Gli organi sono stati destinati a diversi ospedali: il cuore è volato a Udine, i reni sono arrivati a L’Aquila, mentre il fegato, destinato al San Camillo di Roma, non è risultato idoneo per il trapianto.complessa operazione hanno partecipato le équipes di Rianimazione e sala operatoria, guidate da Daniela Albanese, con il supporto delle unità di Cardiologia, Laboratorio Analisi, Microbiologia e Radiologia.