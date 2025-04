Ucraina a Istanbul i nuovi colloqui Usa-Russia

Russia e Stati Uniti sono arrivate all’edificio del Consolato generale russo a Istanbul, in via Istiklal. Lo riferisce la Tass. L’ inizio previsto dei colloqui è previsto per le 10 ora locale, le 9 in Italia.Mosca: “Nella notte abbattuti 42 droni Kiev”I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 42 droni ucraini in sette regioni della Federazione Russa durante la notte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto 42 droni ucraini: 13 sul territorio della regione di Bryansk, 12 sul territorio della regione di Kaluga, 7 sul territorio della regione di Kursk, 4 droni sui territori della regione di Belgorod e della Repubblica di Crimea, 1 drone sui territori della regione di Oryol e della regione di Mosca”, si legge in una nota. Lapresse.it - Ucraina, a Istanbul i nuovi colloqui Usa-Russia Leggi su Lapresse.it Le delegazioni die Stati Uniti sono arrivate all’edificio del Consolato generale russo a, in via Istiklal. Lo riferisce la Tass. L’ inizio previsto deiè previsto per le 10 ora locale, le 9 in Italia.Mosca: “Nella notte abbattuti 42 droni Kiev”I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 42 droni ucraini in sette regioni della Federazione Russa durante la notte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto 42 droni ucraini: 13 sul territorio della regione di Bryansk, 12 sul territorio della regione di Kaluga, 7 sul territorio della regione di Kursk, 4 droni sui territori della regione di Belgorod e della Repubblica di Crimea, 1 drone sui territori della regione di Oryol e della regione di Mosca”, si legge in una nota.

