Dazi congelati crescono Borse europee | Piazza Affari schiaccia l’acceleratore

Dazi di Trump per 90 giorni, apertura in decisa crescita per le principali Borse europee, con Francoforte a segnare il dato migliore: l'indice Dax avvia gli scambi in rialzo dell'8,19%. Avvio tonico anche per Londra (+5,62%), mentre Parigi limita i guadagni a quota +1,81%. Intanto ieri sera Wall . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Dopo l'annuncio del congelamento deidi Trump per 90 giorni, apertura in decisa crescita per le principali, con Francoforte a segnare il dato migliore: l'indice Dax avvia gli scambi in rialzo dell'8,19%. Avvio tonico anche per Londra (+5,62%), mentre Parigi limita i guadagni a quota +1,81%. Intanto ieri sera Wall .

