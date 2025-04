Thesocialpost.it - Collesalvetti, il corpo di un clochard trovato in un canneto: era morto da mesi

Una scoperta drammatica e allo stesso tempo silenziosa, che ha lasciato sgomenta una comunità intera. Un uomo, probabilmente un, è statosenza vita in undi via delle Colombaie, nei pressi del supermercato Conad di, in provincia di Livorno. Il cadavere, in posizione fetale e adagiato su un giaciglio di fortuna, è stato rinvenuto nella tarda serata di mercoledì da un gruppo di ragazzi impegnati in un gioco di softair.Ilera nascosto tra la fitta vegetazione, a pochi metri dalla strada regionale 206 Pisana-livornese e da un gruppo di villette. Nessuno, probabilmente da prima dell’inverno, si era accorto della sua presenza.Un’identità ancora senza nomeSecondo i carabinieri, l’unica certezza al momento è che si tratta di un uomo. Accanto al, una grossa busta piena di vestiti, che fa pensare a una persona senza fissa dimora.