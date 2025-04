Lecceprima.it - Verso un’urbanistica di genere: venerdì 11 aprile a Lecce Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro

Leggi su Lecceprima.it

- A chi appartiene lo spazio pubblico? Per chi sono progettate le nostre città? Come affrontare la paura delle donne nello spazio pubblico? Cosa significa sentirsi sicuri e sicure? E soprattutto come progettare ambienti più inclusivi e attenti ai bisogni diversificati e ai corpi che abitano.