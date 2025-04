Dayitalianews.com - Trump sospende i dazi per 3 mesi, ma è guerra alla Cina

A Pechino tariffe del 125%.Con una mossa a sorpresa che, a prima vista, sembra un vero e proprio dietrofront, Donaldha annunciato su Truth cheimmediatamente per tre, nel giorno della loro entrata in vigore, ireciproci ai Paesi che hanno manifestato l’intenzione di negoziare, mantenendo però per tutti la tariffa base del 10%.Punita invece per aver reagito la, contro cui scattanosino al 125% dopo che il Dragone aveva annunciato, a sua volta, tariffe dell’84% sul made in Usa. Una mossa, quella del tycoon, che fa volare la Borsa di New York dopo una lunga altalena.Gli Stati Uniti si aspettano che anche l’Unione europea rinvierà i suoidi 90 giorniLo ha detto il segretario al Commercio Howard Lutnick. “L’Europa ha imposto deidi ritorsione, ma ha detto che non entreranno in vigore prima di un paio di settimane.