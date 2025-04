Parigi si oppone a Budapest | il compagno Gino non verrà estradato E Salis esulta

Parigi, Salis può contare su un altro precedente per la sua situazione: se anche le venisse revocata l'immunità, difficilmente verrebbe estradata in Ungheria Ilgiornale.it - Parigi si oppone a Budapest: il "compagno" Gino non verrà estradato. E Salis esulta Leggi su Ilgiornale.it Con il rifiuto dipuò contare su un altro precedente per la sua situazione: se anche le venisse revocata l'immunità, difficilmente verrebbe estradata in Ungheria

