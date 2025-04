Metropolitanmagazine.it - Ma come si applicano gli eye patch per farli funzionare davvero?

Ci sono mattine in cui l’unico modo per sentirsi vagamente in ordine è appoggiare due eyefreschi sotto gli occhi e sperare nel miracolo. Il gesto è quasi rituale: aprire la confezione, applicarli con cura, chiudere gli occhi per qualche minuto e aspettare che la stanchezza svanisca. Ma funzionao è solo una coccola che ci illude di aver dormito abbastanza?Occhiaie, borse e sguardi spenti: la verità sugli eyespiegata dai dermatologiPer fare chiarezza, abbiamo raccolto i consigli e le opinioni di tre dermatologi certificati: Howard Sobel, Asmi Berry e Nava Greenfield. Il risultato è una fotografia realistica, tra benefici visibili e limiti da non ignorare.Cosa sonogli eyeNon sono solo un accessorio da beauty influencer. Gli eyesono piccoli dischetti in hydrogel o materiali simili, imbevuti di sieri ricchi di attivi.