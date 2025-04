Inter-news.it - Inter, ma come ti permetti ad esultare? In Germania è vietato!

L’ha vinto meritatamente martedì sera incontro il Bayern Monaco, ma ai tedeschi questa sconfitta non è andata giù. Tant’è che parlano pure di “troppa esultanza”. La sfida per il ritorno è già accesa.DIVIETO –, ma sapevi che innon si puòdopo una vittoria? La curiosa scoperta è avvenuta l’altra sera, ovvero martedì intorno alle 23, al fischio finale di Bayern Monaco-, andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno battuto il Bayern che all’Allianz Arena non perdeva in Champions League da quattro anni e per di più con una prestazione sontuosa e un gol arrivato due minuti prima del recupero. Ma questo successo, molto probabilmente, non è andato giù ai tedeschi: comunemente molto permalosi e leggermente poco simpatici quando c’è l’Italia di mezzo.