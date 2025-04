Retegui Juve l’ipotesi ora può davvero decollare! C’è un nuovo orientamento alla Continassa | tutti i dettagli

JuventusNews24Retegui Juve, l'ipotesi ora può davvero decollare! C'è un nuovo orientamento alla Continassa: tutti i dettagli e le ultime sulle mosse dei bianconeriTra i possibili rinforzi del calciomercato Juve per quanto riguarda l'attacco spunta anche Mateo Retegui, centravanti dell'Atalanta e della Nazionale italiana protagonista sin qui di un'ottima stagione.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport viste le difficoltà nell'arrivare a Osimhen del Napoli e Lookman dell'Atalanta, i bianconeri ora potrebbero puntare sull'oriundo in vista della prossima stagione. Un fronte certamente da monitorare.Leggi su Juventusnews24.com

