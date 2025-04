Cultweb.it - Il grande Gatsby, quando un romanzo raccontò un’epoca

Sono trascorsi esattamente 100 anni dal 10 aprile 1925, giorno in cui lo scrittore Francis Scott Fitzgerald pubblicò a New York la prima edizione de Il: dopo una reazione inizialmente piuttosto tiepida da parte del pubblico, ilricevette una seconda chance vent’anni più tardi (e 5 anni dopo la morte di Fitzgerald), raccogliendo finalmente il successo che l’autore sperava ottenesse. Ecco la storia e la fortuna di questo capolavoro della letteratura, che T.S. Eliot arrivò a definire “il primo passo avanti fatto dalla narrativa americana dopo Henry James”.Forte del successo di Belli e dannati, Fitzgerald si approccia alla stesura de Ilispirandosi in parte a un duplice omicidio avvenuto 3 anni prima nel New Jersey, con protagonista un prete Episcopale e la sua amante segreta: si tratta di uno dei primi casi di cronaca ad ottenere un’attenzione morbosa da parte della stampa, influenzando l’opinione pubblica nel corso delle indagini.