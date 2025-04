Tonali altro che Inter | può tornare in Italia la destinazione è da non credere

Tonali, altro che futuro all’Inter per il giocatore, questo cub prova riportarlo in Italia, ma la destinazione è da non credere Sandro Tonali, altro che Inter nel futuro del giocatore. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, per la prossima stagione l’intenzione del calciomercato Milan sarebbe quella di aumentare la quota di calciatori Italiani in rosa per creare quello zoccolo duro di azzurri appunti che ha costituito da sempre il segreto dei successi dei rossoneri.In questo senso il grande sogno del Diavolo sarebbe quello di riportare in Italia proprio.Tonali. Ricordiamo che il giocatore era stato ceduto proprio dai meneghini al Newcastle nell’estate del 2023. E la dura realtà si scontra proprio con le richieste del club inglese che vuole la bellezza di oltre 70 milioni di euro per il cartellino. Internews24.com - Tonali, altro che Inter: può tornare in Italia, la destinazione è da non credere Leggi su Internews24.com di Redazioneche futuro all’per il giocatore, questo cub prova riportarlo in, ma laè da nonSandrochenel futuro del giocatore. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, per la prossima stagione l’intenzione del calciomercato Milan sarebbe quella di aumentare la quota di calciatorini in rosa per creare quello zoccolo duro di azzurri appunti che ha costituito da sempre il segreto dei successi dei rossoneri.In questo senso il grande sogno del Diavolo sarebbe quello di riportare inproprio.. Ricordiamo che il giocatore era stato ceduto proprio dai meneghini al Newcastle nell’estate del 2023. E la dura realtà si scontra proprio con le richieste del club inglese che vuole la bellezza di oltre 70 milioni di euro per il cartellino.

Di Canio, suggerimento a Marotta: "Tonali ideale per l'Inter". Ma per Boban sarebbe "troppo doloroso". Di Canio, suggerimento a Marotta: "Tonali ideale per l'Inter". Ma per Boban sarebbe "troppo doloroso". Tonali: "A 17-18 anni le scommesse sono diventate la normalità, oggi sono un altro. Mai accettata l'idea dell'Inter, Maldini ha cambiato tutto". Tonali: “Potevo andare all’Inter. Poi la chiamata di Maldini ha cambiato tutto”. E sul g .... Riso risponde a Milan, Juventus e Inter: come può cambiare il futuro di Tonali. Riso: "Offerte da Premier e Liga per Frattesi, avrei portato Cristante all'Inter ma c'era anche la Juve. Tonali troppo caro per la Serie A". Ne parlano su altre fonti

Tonali all’Inter: “Ha grande voglia di farlo, vuole tornare”, che dolore per il Milan - Sandro Tonali continua a far parlare di se. Il centrocampista italiano si è messo in mostra con la maglia azzurra della Nazionale in occasione del match di San Siro di Nations League, contro la ... (milanlive.it)

Juve-Tonali, si può fare: l’assist arriva dall’Inter - Ma a sbloccare l’affare potrebbe essere anche… l’Inter. Già, perché il manager Eddie Howe è un grande estimatore non solo di Sandro Tonali, ma anche di Nicolò Barella, giocatore per il quale avrebbe ... (spazioj.it)

Di Canio: “Per l’Inter l’ideale sarebbe Tonali. E io so che lui vuole…” - La chiave di Bayern Monaco-Inter potrebbe essere a centrocampo e nelle eventuali ripartenze nerazzurre. Ne è convinto Paolo Di Canio ... (fcinter1908.it)