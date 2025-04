Thesocialpost.it - Meloni da Trump, perché è un viaggio ad alto rischio (nonostante il dietrofront)

La notizia di una moratoria di tre mesi sui dazi reciproci è arrivata come una carezza inattesa per Giorgia, al termine di una giornata segnata da scosse diplomatiche e gaffe internazionali. Prima, il colpo basso: una volgarità firmata Donald, indirizzata genericamente a quei Paesi che “farebbero la fila per baciargli il deretano”. Poi, l’incidente diplomatico con la Francia, che per alcune ore ha accusato la premier italiana di voler rompere il fronte europeo pur di trattare da sola con gli Stati Uniti.Parigi ha successivamente rettificato le parole del ministro Marc Ferracci, ma l’episodio ha alzato la temperatura nei corridoi diplomatici europei. È stato solo in serata, alle 19:30, che è arrivata una boccata d’aria da Washington: l’inquilino della Casa Bianca ha fatto marcia indietro, accendendo una timida speranza a Palazzo Chigi.