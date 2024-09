Tignale Morto sul lavoro l’imprenditore Alberto Tedeschi 51 anni e padre di tre figli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 7 settembre 2024) Una strage silenziosa. Tutto accade senza che la società civile si ribelli. I morti sulsono centinaia ogni anno in Italia. Un bollettino di guerra aggiornato dalla tragedia avvenuta a, comune sulla sponda bresciana del Lago di Garda. La vittima è, 51di treaveva fondato la Costruzioni Edilie stava lavorando con i suoi operai alla ristrutturazione di un caseggiato.non è riuscito ad allontanarsi quando le solette interne dell’immobile che stava ristrutturando sono collassate e lo hanno travolto. Grave, ma non in pericolo di vita, anche l’operaio albanese di 52che era con lui e che è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia. Indenni, invece, gli altri operai.