News Napoli novità a sorpresa da Castel Volturno | Succederà oggi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Decisione adeldi Antonio Conte:prima dei due giorni liberi che il tecnico concederà alla squadra. Poco più di sette giorni mancano per rivedere di nuovo ilin campo: ad attendere gli azzurri di Antonio Conte, non appena terminerà la sosta della Nazionali ora in corso, è il Cagliari. Dopo le due vittorie di fila in casa, contro Bologna e Parma, l’obiettivo è quello di rompere il ghiaccio anche in trasferta, per la prima volta in questa stagione. La batosta al Bentegodi di inizio campionato, contro l’Hellas Verona, è ancora un ricordo che fa male e che, evidentemente, è servito come stimolo nelle seguenti due partite, ma serve un’inversione di marcia anche per quanto riguarda gli impegni lontani dallo stadio Diego Armando Maradona.