Festival giornalisti del Mediterraneo | stasera i premi Otranto

(Di sabato 7 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il giorno della consegna deiCaravella 2024: i riconoscimenti assegnati daldel, da sedici anni a questa parte, a personaggi che si sono distinti nel mondo dell’informazione e, in generale, dell’impegno civico. Appuntamento sabato 7 settembre presso Largo di Porta Alfonsina a, a partire dalle 20.30, per una serata che, condotta dal giornalista Vincenzo Sparviero, vedrà iati di quest’anno in dialogo con altrettanti colleghi, a conclusione di una rassegna che mobilita ogni anno decine di persone sul territorio.