Festival dei murales Cinema e street art si incontrano a Gherardi

(Di sabato 7 settembre 2024)art si, frazione di Jolanda di Savoia, in occasione della terza edizione deldei. Una manifestazione dedicata ai grandi protagonisti della settima arte. Dal 9 al 13 settembreartist di fama nazionale andranno nel paesino ferrarese per realizzare sette opere ispirate ad altrettanti film. Alle 13 opere già esistenti, infatti, si aggiungeranno quelle dedicate a "Quattro passi tra le nuvole", "Paisà ", "Il grido", "Volevo nascondermi", "Novecento", "Alien" (a creare il mostro fu Carlo Rambaldi, di Vigarano Mainarda) e "Don Camilo e Peppone". Dopo le prime due edizioni dedicate alferrarese, quest‘anno la schiera dei protagonisti si amplia con omaggi anche a icone emiliano-romagnole e nazionali come Bertolucci, Rossellini, Guareschi e Ligabue.