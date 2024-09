Wolf Man | il primo teaser del film con Christopher Abbott

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024)Man: ildelconLa Universal Pictures ha svelato undiMan, il nuovoin cuisi trasforma nel classico mostro del cinema. Ilato non mostra ancora il lupo mannaro ma trasmette certamente un’atmosfera particolarmente orrorifica. Un possibile aspetto del lupo, tuttavia, è stato diffuso qualche giorno fa in rete, anche se si sospetta che potrebbe non essere la versione definitiva o che comunque il lupo delsarà molto più spaventoso e realistico. Tutto quello che sappiamo suMan Diretto da Leigh Whannell, già regista di L’uomo invisibile, questo reboot della Blumhouse e Universal segue una famiglia terrorizzata da un predatore letale. L’attoreguida il cast nel ruolo di Lawrence “Larry” Talbot/l’Uomo Lupo e sarà affiancato da Julia Garner, Sam Jaeger e Matilda Firth.