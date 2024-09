Spalletti torna Spalletti l’Italia riemerge dal baratro | travolge la Francia 3-1 Raspadori gol alla Romario

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024)dalla3-1,golAlzi la mano chi avrebbe scommesso sulla vittoria straripante deldia Parigi in Nations League contro la France vice-campione del mondo. È stata una partita strepitosa, una di quelle partite che a volte la Nazionale ha giocato, soprattutto quando ha danzato sull’orlo. Ma non accadeva da tanto tempo. Ha vinto 3-1 a Parigi e dopo 14 secondi era già in svantaggio per 1-0. La partita è cominciata con un erroraccio di Di Lorenzo che ha regalato pai francesi su un elementare retropassaggio. Rete di Barcola. Sembrava l’alba del disastro. In tribuna il presidente della Figc Gravina scuoteva la testa per un errore banale di Tonali. Tutto però è cambiato, anche rapidamente.