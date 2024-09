Milan le condizioni di Morata e Thiaw | cosa filtra dall’infermeria in vista del Venezia e del derby

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilprepara la sfida contro il, preil 14 settembre.scalpita: ecco quando tornerà l’attaccante. Non potrà sbagliare il, alla ripresa della Serie A. La vetta della classifica dista già 5 punti e l’attuale rendimento (oltre a rappresentare la peggiore partenza negli ultimi 13 anni) ha fatto finire Paulo Fonseca nella bufera. Il club, dal canto suo, lo ha difeso pubblicamente garantendogli piena fiducia. Al tempo stesso, però, ha chiesto al tecnico di rimettere in carreggiata la squadra ed evitare ulteriori scivoloni così da non compromettere, fin dall’inizio, la corsa verso lo scudetto. Alvarosi è fatto male contro il Torino (Ansa) – Serieanews.