LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Valentina Petrillo fuori dalla finale dei 200 T12

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.16 Seconda batteria dei 200 metri maschili T37: 3 1079 da SILVA CHAVES Bartolomeu BRA 20 MAR 2001 T37 23.61 23.61 4 1177 MALAMBO RACHEZ Andres COL 16 MAR 2004 T37 23.65 5 1548 VDOVIN Andrei NPA 26 FEB 1994 T37 22.24 23.09 6 1006 HAMDI Sofiane ALG 22 AUG 1989 T37 23.45 24.10 7 1687 RAISKYI Mykola UKR 23 DEC 2006 T37 23.87 23.87 8 1095 LUIZ da COSTA Christian Gabriel BRA 10 MAY 2002 T37 22.85 23.43 20.15 In testa nel lungo femminile T20 dopo il primo turno di salti c’è la brasiliana Cassiano da Silva con 5.76. 20.14 Ecco coloro che partecipano al salto in lungo femminile T20: 1 2462 KUCHARCZYK Karolina POL T20 6.21 2 2061 CASSIANO da SILVA Zileide BRA T20 6.19 6.19 3 2176 RISTOSKI Mikela CRO T20 5.79 5.56 4 2475 FILIPE Ana POR T20 5.49 5.47 5 2080 OIRA de LIMA Debora BRA T20 5.88 5.88 6 2369 CHIO Hao Lei MAC T20 4.