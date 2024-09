LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Legnante in testa dopo quattro rotazioni nel getto del peso

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47 Non esce benissimo ildal braccio di, l'azzurra non si migliora. Inizia l'ultima serie di gara. 10.46 Si migliora Burkhanova. L'uzbeka ritocca il suo riscontro, portandolo a 14.12. Adesso peròsarà in pedana per il quinto lancio di gara. 10.44 Nel salto in lungo classe T47 rimane davanti la venezuelana Rodriguez, ma occhio alla magiara Luteran che si porta in seconda posizione in 5.81. 10.41 Chiusa la batteria numero cinque dei 200 metri femminili T12. Vittoria per Simran (India) in 25.41, seconda la venezuelana Perez Lopez (25.94), bene Valentina Petrillo che si qualifica in semifinale con il crono di 25.95. 10.40 14.54 PER! Piccolo ma significativo miglioramento per l'italiana che consolida la prima posizione. 10.39 Burkhanova si avvicina a. 14.05 per l'uzbeka, adesso tocca all'azzurra. 10.