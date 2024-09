Inter-Milan sold-out e non solo! Il derby si preannuncia da record

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024)si avvicina: il primodella stagione, nonché capitolo successivo a quello dello scorso 22 aprile in cui i nerazzurri conquistarono il ventesimo scudetto proprio in casa dei rossoneri, andrà in scena domenica 22 settembre. Lo spettacolo sugli spalti è assicurato, con tanto divicino CINQUE MESI DOPO –è come sempre una delle partite più attese dell’anno: i Campioni d’Italia in carica tornano a sfidare i rossoneri esattamente cinque mesi dopo l’ormai notodella seconda stella, quando Francesco Acerbi e Marcus Thuram misero la firma su quella che di fatto è diventata la partita copertina del ventesimo scudetto. Ma questo è un altro campionato e dunque un nuovo capitolo della storia e della rivalità cittadina.