Belen Rodriguez torna sui social e pubblica una foto del nuovo fidanzato Angelo Galvano Lui commenta | Sei la mia bambola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Finalmente insieme, anche sui. Perché dopo mesi di stories misteriose, post criptici e notizie di una presunta relazione,si è ufficialmente mostrata in compagna del suo, l’ingegnere 34enne con cui la showgirl starebbe uscendo dopo la storia naufragata con Elio Lorenzoni. “Buen Dia”, scrivesul suo profilo Instagram. E tra le numeroseche la modella ha scelto dire, una in particolare non è sfuggita agli occhi, vigili, degli utenti del web. In una di esse, infatti, si vede, il suo, mentre stanno insieme sul divano. Ed è la primissimachein compagnia di. Lo stesso ha replicato, per la prima volta anche lui, nei commenti: “Sei la mia bella“, ha scritto.