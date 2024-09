Argentina-Cile Nico Gonzalez lascia il campo dolorante | Juventus in apprensione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo l’infortunio di Conceicao, larischia di perdere anche. L’attaccante si è infatti infortunato durante il match, valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Schierato titolare da Scaloni, l’ex Fiorentina ha chiesto il cambio a inizio ripresa, abbandonando il terreno di gioco al 51?,e zoppicante. Ancora non è chiara l’entità del problema, ma i media argentini parlano di un infortunio alla caviglia sinistra. Non si è sbilanciato neppure il ct Lionel Scaloni, il quale a fine partita si è limitato a dire che le condizioni disono “da valutare“.ilinSportFace.