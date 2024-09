Temporali e fiumi esondati quanto durerà l’ondata di maltempo in Lombardia? Le previsioni del weekend

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano – Come previsto dagli esperti, ilsta spazzando violentemente Milano e la. Nel capoluogo un temporale ha svegliato i cittadini nella notte, poi una breve pausa in mattinata, e la ripresa della pioggia da metà mattina. Il Seveso è esondato mentre il Lambro ha raggiunto la soglia di attenzione. Da ieri è allerta meteo sulla città, oggi però è stato il giorno peggiore. Già da oggi pomeriggio ci sarà una rimonta della pressione, seppur relativamente incerta, tra venerdì e sabato, mentre domenica ci sarà un nuovo peggioramento. Questo per via di una successione di due minimi di pressione in quota, figli di un vasto sistema depressionario principale sito sul Golfo di Biscaglia, in transito sull'Italia Settentrionale oggi e tra domenica e lunedì, intervallati tra loro, a cavallo tra venerdì e sabato, da una temporanea rimonta della pressione.