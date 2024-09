Paralimpiadi 2024 immensa Martina Caironi | l’Azzurra conquista l’argento nel lungo T63

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi, 5 settembre– Un'la settima medaglia ai Giochi Paralimpici della carriera. E fa tris nele nel salto in. La leggenda dell'atletica paralimpica italiana salta fino a 5,06 e sale sul podio, alledi Parigi, nella gara di questa sera. Già a Rio 2016 e a Tokyo 2020 era arrivato il secondo posto a cinque cerchi per l'atleta delle Fiamme Gialle, nel. Brilla questo ennesimo alloro accanto ai due ori di Londra 2012 e Rio 2016 nei 100 metri, insieme aldi Tokyo 2020. E' la medaglia numero 54 dell'Italia Team a Parigi, l'undicesimo argento vinto. Gli Azzurri sono secondi in Classifica per Nazioni. Foto Bizzi – FISPES