Operazione contro truffe online e ricettazione di opere d’arte | 11 arresti a Roma

(Di giovedì 5 settembre 2024) Smantellata una rete criminale che creava falsi siti di banche per truffare clienti e riciclarerubate. Una vastadei Carabinieri ha portato all’arresto di 11 persone trae Napoli, accusate di far parte di un’organizzazione dedita alla creazione di falsi siti web di istituti bancari per truffare ignari clienti e riciclaredi grande valore, alcune delle quali risultavano rubate da oltre vent’anni. Le accuse comprendono associazione a delinquere, riciclaggio,e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il guadagno illecito si aggira intorno ai 100 mila euro, ottenuto anche attraverso estorsioni e traffico di droga. L’, coordinata dalla Procura di, ha portato a due misure cautelari in carcere e novedomiciliari con dispositivo elettronico.