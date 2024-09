MotoGp Misano le condizioni di Bagnaia | Non sono al 100%

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Un fine settimana da dimenticare e uno tutto da vivere, per giunta in casa. La trasferta spagnola di Aragon è andata male per Pecco, che ha faticato a trovare feeling e in gara la domenica è caduto dopo un contatto con Alex Marquez in una dura lotta per il podio. Jorge Martin è scappato dunque a più 23, secondo dietro Marquez al Motorland, maconta di poter reagire in casa a, primo di due weekend consecutivi (l’altro tra due settimane). Serve resettare immediatamente e chiudere il file delle polemiche con lo spagnolo, accusato da Pecco di aver accelerato a centro curva propiziando la caduta. Adovranno arrivare punti importanti, ma l’incidente di Aragon è stato brutto per la dinamica,rimasto sotto la moto di Marquez, e c’è stata grande paura per il braccio del campione del mondo.