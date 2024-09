LIVE – Italia-San Marino Qualificazioni Europei U21 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) La testuale di Italia-San Marino, match valevole per l'ottava giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei U21. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, archiviati gli impegni del Maurice Revello Tournament disputato questa estate, sono pronti a tornare in campo per focalizzarsi sulla qualificazione alla prossima rassegna continentale in programma nel prossimo anno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 5 settembre alle ore 16:45.