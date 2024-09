La Promessa anticipazioni spagnole | Maria torna a lavorare alla tenuta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024)Fernandez deciderà di non partire più nelle prossime puntate La. La giovane domestica rinuncerà a lasciare la Spagna quando Pelajo la informerà di essere riuscito a convincere Cruz a riassumerla. La donna farà così ritorno, dove verrà accolta calorosamente da tutto lo staff. La, spoiler Spagna: Abel dimostra cheè innocente La storyline avrà inizio nel momento in cui il capitano Lorenzo de la Mata dichiarerà che qualcuno gli ha sottratto un prezioso orologio. I dubbi si concentreranno subito suFernandez, visto che proprio lei aveva messo in ordine la camera del cognato di Cruz il giorno della scomparsa dell’oggetto. La marchesa non avrà dubbi, e deciderà di licenziare, che sarà così costretta a lasciare lae rifugiarsi nella capanna abbandonata di Ramona.