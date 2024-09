La ’Fiera dei Tori’ avrà un ricco antipasto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’antica "Fiera dei Tori", che si svolgerà domenica 8 settembre,nella giornata di sabato un gustoso e divertentecon la Corsa Coloreda, il Romilia street food festival e tanta buona musica. La Holi partirà alle ore 17,30 dal Korner presso il Palazzetto dello sport: all’atto dell’iscrizione (5 euro, gratis per i bambini under 6 - info 3505114704) saranno fornite le bustine di polveri colorate. Al termine si terrà il "Colored Party". Dalle 19, in piazza Zanti, entreranno in funzione le cucine, le griglie e le friggitrici di truck, furgoni e roulotte, che proporranno sia piatti tipici italiani di varie regioni che prelibatezze etniche. In particolare l’evento - che proseguirà anche domenica - è dedicato alle specialità di strada emiliane e romagnole. Sabato sera poi la piazza sarà animata dal Dj Set proposto dal Circolo Kessel.