Il brutale attacco alla campionessa | l’ex l’ha aspettata con 5 litri di benzina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024)compagno la aspetta a casa e gli dà fuoco dopo aver versato su di lei 5di, laolimpica rischia la vita Unadi maratona, reduce dsua avventura alle Olimpiadi, sta ora lottando tra la vita e la morte. Domenica scorsa nella sua casa nella contea di Trans Nzoia in Kenya Rebecca Cheptegei è stata cosparsa die poi data alle fiamme. Dopo i Giochi Olimpici di Parigi – dove si è classificata 44esima – ha fatto ritorno nella sua seconda casa, per godere delle condizioni di allenamento nettamente migliori. Presto è stato svelato che a commettere ilera stata Dickson Ndiema Marangach. Il ex fidanzato, con il quale si era ormai separata da tempo.dà fuoco a a Rebecca Cheptegei (Pixabay) – Notizie.