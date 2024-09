Sangiuliano FdI | solo gossip per delegittimare il governo nessuna vicenda di interesse pubblico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con tante importanti questioni politiche in agenda e appuntamenti internazionali in calendario, strano ma vero giornali e tv puntano riflettori sul caso, trasformato in unamediatica dai risvolti che forse neppure i diretti interessati si sarebbero mai aspettati. Ma tant’è: latiene banco e proprio poche ore fa anche il premier ha voluto vederci chiaro con un colloquio con il ministro al termine del quale il titolare del dicastero della Cultura ha confermato di aver «ribadito la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata al quotidiano La Stampa: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all’organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata».