La scuola del futuro e la sommossa delle bricieautonome

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cerase e lanel 3570 Come ogni scolaro, anche il piccolo Cerase inizia il suo percorso di studi. Mana e Aloe accompagnano i più piccoli. Lin, la sorella maggiore, nata dalla stampante 3D che ha sviluppato il reattore nucleare inserito nel corpo di Ruth (ormai scomparsa con l’extraidraulico), è con loro per scegliere il “cascobensaccolibri” e la tuta per Cerase. Lin ha solo bisogno di aggiornare il suo “cascobensaccolibri”, perché la sua tutina le va ancora bene: è bianca, con pantaloni scampanati e tasche alte dove sono state stampate le sue iniziali.