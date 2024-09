La portata garantista della riforma Nordio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’AulaCamera ha approvato in via definitiva il d.d.l., a firma del MinistroGiustizia Carloe del ministroDifesa Guido Crosetto. Il provvedimento non ha subito modifiche da parteCamera dei Deputati, rispetto alla versione, approvata il 13/12/2024 in prima lettura, del disegno di legge n. 808-ASA da parte del SenatoRepubblica, e recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, altrimenti noto come. Esaminiamo quindi, per sommi capi, le novità introdotte dalla predettaSi rende necessaria una breve premessa in ordine ai contenuti principalial fine di individuare preliminarmente le novità più importanti introdotte dal disegno di legge, prima di procedere con la loro disamina specificamente.