Inizio anno scolastico Agia | La scuola come costruzione di cittadinanza Anche per gli stranieri

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Ai bambini e ai ragazzi che da domani iniziera tornare sui banchi auguro un nuovoricco di conoscenze, scoperte e incontri. Spero che lapossa essere per tutti non soltanto un luogo in cui si apprende e ci si forma, maun posto in cui si va volentieri, si sta bene e si costruiscono relazioni”. Lo dichiara Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in occasione dell’avvio dell’2024/2025. L'articolo: “Ladiper gli” .