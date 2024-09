VIDEO Osimhen arriva a Istanbul | l’accoglienza dei tifosi del Galatasaray 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Galatasaray fans welcome Victoras he arrives in Turkey to sign his loan deal from Napoli. #pic.twitter.com/jnr0sTsy3x — TDP. (@TheDailyPR) September 3, 2024, una città che vive e respira calcio, ha accolto con un entusiasmo senza precedenti il nuovo attaccante del Galatasaray, Victorto attorno alle 3 del mattino (ora italiana), il bomber nigeriano è stato salutato da una marea diin festa. L’aeroporto disi è trasformato in un teatro di passione, con circa 50.000 sostenitori giallorossi accorsi per dare il benvenuto al loro nuovo idolo. Con bandiere, canti e cori, ihanno reso omaggio a un calciatore che, nelle loro speranze, potrebbe essere il protagonista di una stagione trionfale.