Venezia 81 sesto red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono giorni roventi in quel di. L’ottantunesima edizione edizioneInternazionale d’artetografica diretta da Alberto Barbera è entrata nel vivo, ancora quattro giorni e scopriremo i vincitori di ogni categoria. A presiedere la giuria internazionale l’attrice Isabelle Huppert. Madrina l’attrice e moitaliana Sveva Alviti. Julianne Moore è stata laattesissima nella sesta giornata del Festival deldi. L’attrice premio Oscar è la protagonista insieme a Tilda Swinton di La stanza accanto il primo film in lingua inglese di Pedro Almodovar. Presentato anche un altro film in concorso, Vermiglio di Marta Delpero. E poi ancora per la sezione Fuori Concorso Finalement con Kad Merad e Phantosmia di Lav Diaz.